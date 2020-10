Coronavirus, Conte: 'A dicembre forse le prime dosi del vaccino' | De Luca: 'Chiederemo il coprifuoco a partire dalle 23 di venerdì' (Di martedì 20 ottobre 2020) Secondo il premier Conte, le prime dosi del vaccino contro il Covid 'saranno disponibili a inizio dicembre'. E mentre continua a salire la curva dei contagi , il vicepresidente dell'Ordine dei medici ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) Secondo il premier, ledelcontro il Covid 'saranno disponibili a inizio'. E mentre continua a salire la curva dei contagi , il vicepresidente dell'Ordine dei medici ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Italiani in ferie a Natale? Non faccio previsioni, rispettiamo le regole così potremo svagarci… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - ilpost : Cosa ha detto Giuseppe Conte - PaolaAnna8 : RT @Adri19510: Giuseppe Conte, la telefonata con Greta Thunberg nel mezzo dell'emergenza coronavirus: 'Di cosa hanno parlato' - aloxidil : RT @Libero_official: Il durissimo intervento di #Minzolini contro #Conte dopo l'ultimo #dpcm: 'Chi non lo caccia da Palazzo Chigi è complic… -