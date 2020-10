Coronavirus: Comitato sicurezza riunito a Milano, potenziato sistema controlli (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Questo pomeriggio si è tenuto il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Milano Renato Saccone, alla presenza dei vertici delle forze di polizia, della Città Metropolitana di Milano, del Comune di Milano e della sindaca di Settimo Milanese, presidente della Conferenza dei sindaci Ats Città Metropolitana. Scopo dell'incontro è stato un confronto sull'attuazione delle norme disposte dagli ultimi Dpcm e della prossima ordinanza che sarà adottata dal ministro della Salute d'intesa con il presidente della Regione Lombardia. "Sono state definite le linee operative di coordinamento che con un impegno straordinario delle forze di polizia garantiranno un'ampia copertura territoriale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020), 20 ott. (Adnkronos) - Questo pomeriggio si è tenuto ilprovinciale per l'ordine e lapubblica, presieduto dal prefetto diRenato Saccone, alla presenza dei vertici delle forze di polizia, della Città Metropolitana di, del Comune die della sindaca di Settimo Milanese, presidente della Conferenza dei sindaci Ats Città Metropolitana. Scopo dell'incontro è stato un confronto sull'attuazione delle norme disposte dagli ultimi Dpcm e della prossima ordinanza che sarà adottata dal ministro della Salute d'intesa con il presidente della Regione Lombardia. "Sono state definite le linee operative di coordinamento che con un impegno straordinario delle forze di polizia garantiranno un'ampia copertura territoriale ...

fanpage : I mezzi pubblici non sono veicoli significativi di contagio del coronavirus. A stabilirlo è il Comitato tecnico sci… - TgrRai : #Coronavirus, a #Roma verso aree off-limits nelle piazze della #movida per evitare assembramenti. E' quanto emerso… - PalermoToday : Piano anti Covid del governo regionale segreto? Razza: 'Nulla da nascondere' - rep_palermo : Sicilia, coronavirus: scontro all'Ars. Razza: 'Non potete ascoltare il comitato tecnico-scientifico' [aggiornamento… - mascalzonesbt : Coronavirus, 2 classi della Bice Piacentini al Mazzoni per effettuare il tampone: l'ra del Comitato -… -