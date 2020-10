Coronavirus | Cancelleri “Provvedimenti Dpcm per evitare lockdown”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Le misure previste dalcostringono ancora una volta ad avere comportamenti rigidi e stiamo imponendo ad alcune categorie dei sacrifici. Sono provvedimenti che servono per non ripiombare nella fase di lockdown. E’ importante che i cittadini seguano le indicazioni anche scaricando l’app Immuni, che a differenza di quello che dice qualcuno che vuole cavalcare la polemica è assolutamente anonima”. Lo ha detto il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress. “Abbiamo un numero di contagi inferiore ad altri Paesi – aggiunge – ma dobbiamo stare attenti”. “Una parte politica del nostro Paese strumentalizza le scelte del governo e ...