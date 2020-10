Coronavirus Campania, istituita zona rossa ad Arzano (Di martedì 20 ottobre 2020) NAPOLI – Per i dati epidemiolgici provenienti dall’area metropolitana di Napoli e in relazione al Comune di Arzano, sarà disposta l’istituzione della zona rossa nello stesso comune di Arzano. Lo dispone un’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che sarà pubblicata a breve. Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) NAPOLI – Per i dati epidemiolgici provenienti dall’area metropolitana di Napoli e in relazione al Comune di Arzano, sarà disposta l’istituzione della zona rossa nello stesso comune di Arzano. Lo dispone un’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che sarà pubblicata a breve.

