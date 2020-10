Coronavirus, Bonaccini: 'In Emilia-Romagna no ad altre restrizioni' (Di martedì 20 ottobre 2020) commenta Ansa In Emilia-Romagna 'crescono i numeri, però stiamo facendo un tracciamento enorme e in questo momento non vediamo necessità di altre restrizioni'. Lo ha detto il governatore Stefano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) commenta Ansa In'crescono i numeri, però stiamo facendo un tracciamento enorme e in questo momento non vediamo necessità di'. Lo ha detto il governatore Stefano ...

Lo ha detto il governatore Stefano Bonaccini sull'emergenza coronavirus. Sul primo giorno dei test sierologici rapidi nelle farmacie, iniziati lunedì sul territorio, Bonaccini ha spiegato che circa ...

