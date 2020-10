Coronavirus, bollettino del 20 ottobre: risalgono i contagi (10.847) e i morti (89; totale 36.705)) (Di martedì 20 ottobre 2020) Per quanto riguarda gli ospedali, quelli piu' affollati sono quelli lombardi con 1.268 ricoverati,seguiti da quelli laziali con 1.196. Lombardia e Lazio sono anche le uniche regioni com piu' di cento ricoveri nelle terapie intensive (123 entrambe) Leggi su firenzepost (Di martedì 20 ottobre 2020) Per quanto riguarda gli ospedali, quelli piu' affollati sono quelli lombardi con 1.268 ricoverati,seguiti da quelli laziali con 1.196. Lombardia e Lazio sono anche le uniche regioni com piu' di cento ricoveri nelle terapie intensive (123 entrambe)

SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: 'Coprifuoco soluzione migliore, presa da altri paesi'. DIRETTA - RaiNews : I dati sul #coronavirus di oggi in Italia - SkyTG24 : Covid Sicilia, positivo il neo sindaco di Misilmeri: chiude il Comune. DIRETTA - GianniPulito : RT @_DAGOSPIA_: CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO DI OGGI: I NUOVI CONTAGI SONO 10874 - AUMENTA IL TASSO DI POSITIVITA' - TfnWeb : Coronavirus, il bollettino del 20 ottobre: 574 contagi in Sicilia e 10 vittime in 24 ore, salgono i casi gravi -