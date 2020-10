Coronavirus | bimba a scuola col lubrificante intimo della mamma | l’ha confuso con l’igienizzante

Leggi su urbanpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) L’igienizzante mani è ormai un alleato indispensabile nella battaglia quotidiana contro il: talmente tanto familiare da essere messo in tasca quasi ad occhi chiusi. Sarà stata forse questa ‘disinvoltura’ a far cadere in errore una. Un aneddoto bizzarro quello di cui si è resa protagonista la piccola Summer. Leggi anche >> Fare l’amore ai tempipandemia da, igienizzante mani scambiato con: la piccola Summer cade in errore La vicenda singolare giunge dalla Scozia: Summer, unadi 5 anni, si stava preparando come ogni giorno per andare a. Dopo la colazione e i consueti riti di preparazione di quanto ...