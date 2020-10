Coronavirus | Bertolaso all’attacco | “Arriviamo al 15 dicembre poi si vedrà”

Leggi su chenews

(Di martedì 20 ottobre 2020) L’ex capo della Protezione Civile a tutto campo su Governo, sanità e qualità degli interventi. Il virus è forte oggi, servivano tamponi non app. Arriviamo apoi di vedrà. Guido(Getty Images)Avevano fatto discutere le sue dichiarazioni della scorsa settimana sull’ipotesi lockdown, quando disse che lui manderebbe questo Governo in lockdown per come sta gestendo l’emergenza. Sono passati alcuni giorni ma il tono non appare cambiato, anzi ne ha per tutti l’ex capo della Protezione Civile, Guido. Ne ha per tutti insomma, per come si è arrivati oggi a certe problematiche e per quello che non è stato fatto.ad esempio non comprende le critiche all’ospedale costruito in breve tempo a Milano, zona ...