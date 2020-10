Coronavirus, Bassetti: “Il coprifuoco ha senso se locale, non regionale” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Continuo a sostenere che il coprifuoco, ma lo chiamerei limitazione degli spostamenti, ha senso se viene fatto a livello di città o addirittura di quartiere. Farlo per tutta una regione non ha senso. La situazione a Bergamo e Brescia è molto differente da quella di Milano“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, in riferimento alla strategia della Lombardia, che prevede il coprifuoco dalle 23 alle 5 di mattina.L'articolo Coronavirus, Bassetti: “Il coprifuoco ha senso se locale, non regionale” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) “Continuo a sostenere che il, ma lo chiamerei limitazione degli spostamenti, hase viene fatto a livello di città o addirittura di quartiere. Farlo per tutta una regione non ha. La situazione a Bergamo e Brescia è molto differente da quella di Milano“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, in riferimento alla strategia della Lombardia, che prevede ildalle 23 alle 5 di mattina.L'articolo: “Ilhase, non regionale” MeteoWeb.

