Coronavirus – Aumentati i tamponi, ecco i nuovo contagi: 10.874. In terapia intensiva sono 870, 89 i morti (Di martedì 20 ottobre 2020) Capita come quando si va a pesca in una mare ricco di pesce, che più calate di rete si fanno e maggiore è il pescato che si porta a casa. Allo stesso modo è quanto accade nel nostro Paese con i tamponi: più se ne fanno e più vengono individuati nuovi casi di contagio. Così, se ieri erano stati quasi 93mila, nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati 144.737, di conseguenza sono stati censiti molti più nuovi contagi di ieri, precisamente 10.874. Sul fronte regioni è sempre la Lombardia quella messa peggio Premesso che nessuna regione vanta zero contagi, e che la Basilicata è quella che ne ha segnati meno (+17), da ieri è ancora la Lombardia a guidare questa drammatica ‘classifica’, con ben 2023 nuovi ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 ottobre 2020) Capita come quando si va a pesca in una mare ricco di pesce, che più calate di rete si fanno e maggiore è il pescato che si porta a casa. Allo stesso modo è quanto accade nel nostro Paese con i: più se ne fanno e più vengono individuati nuovi casi dio. Così, se ieri erano stati quasi 93mila, nelle ultime 24 ore nestati effettuati 144.737, di conseguenzastati censiti molti più nuovidi ieri, precisamente 10.874. Sul fronte regioni è sempre la Lombardia quella messa peggio Premesso che nessuna regione vanta zero, e che la Basilicata è quella che ne ha segnati meno (+17), da ieri è ancora la Lombardia a guidare questa drammatica ‘classifica’, con ben 2023 nuovi ...

