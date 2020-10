Coronavirus: appello centri commerciali a Lombardia, 'no a chiusura weekend' (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - appello del Consiglio nazionale dei centri commerciali contro le chiusure nel weekend per evitare i contagi. "Abbiamo appreso in queste ore di un'ipotesi di ordinanza della Regione Lombardia per la chiusura il sabato e la domenica degli spazi della media e grande distribuzione, tra cui i centri commerciali. Vogliamo ribadire con forza che la sicurezza è sempre stata al primo posto nelle nostre strutture, fin dall'inizio del lockdown nel corso del quale abbiamo comunque garantito agli italiani i servizi di prima necessità, applicando da subito protocolli di sicurezza rigorosissimi", sottolinea il presidente del consiglio nazionale dei centri commerciali, Roberto Zoia. "Da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) -del Consiglio nazionale deicontro le chiusure nelper evitare i contagi. "Abbiamo appreso in queste ore di un'ipotesi di ordinanza della Regioneper lail sabato e la domenica degli spazi della media e grande distribuzione, tra cui i. Vogliamo ribadire con forza che la sicurezza è sempre stata al primo posto nelle nostre strutture, fin dall'inizio del lockdown nel corso del quale abbiamo comunque garantito agli italiani i servizi di prima necessità, applicando da subito protocolli di sicurezza rigorosissimi", sottolinea il presidente del consiglio nazionale dei, Roberto Zoia. "Da ...

Suo l’appello per recuperare pc e tablet per consentire ai suoi ... ha comunicato di voler mettere a disposizione della Asl, per i malati di coronavirus, il suo ventilatore polmonare di riserva. "In ...

