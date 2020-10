Coronavirus: appello centri commerciali a Lombardia, 'no a chiusura weekend' (Di martedì 20 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020) su Notizie.it.

matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - SkyTG24 : Coronavirus Germania, appello della Merkel: 'Rimanete a casa' - Open_gol : La cancelliera tedesca Angela Merkel lancia un appello ai cittadini: «Rinunciate a qualsiasi viaggio che non sia re… - TV7Benevento : Coronavirus: appello centri commerciali a Lombardia, 'no a chiusura weekend'... - LuciaLaVita1 : RT @novasocialnews: Fedez: 'Conte ci ha chiesto aiuto per appello: usate la mascherina' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus appello Coronavirus, l'appello della virologa del Policlinico di Bari: "Chiudere le scuole per fermare il virus" La Repubblica Mattarella premia gli 'eroi' del Coronavirus

Poi Mattarella ha chiesto ai politici di collaborare e si è appellato al senso di responsabilità dei singoli. "La situazione ci chiama ad una prova di coraggio", ha detto.

Coronavirus: appello centri commerciali a Lombardia, 'no a chiusura weekend'

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Appello del Consiglio nazionale dei centri commerciali contro le chiusure nel weekend per evitare i contagi. "Abbiamo appreso in queste ore di un’ipotesi di ordinanza ...

Poi Mattarella ha chiesto ai politici di collaborare e si è appellato al senso di responsabilità dei singoli. "La situazione ci chiama ad una prova di coraggio", ha detto.Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Appello del Consiglio nazionale dei centri commerciali contro le chiusure nel weekend per evitare i contagi. "Abbiamo appreso in queste ore di un’ipotesi di ordinanza ...