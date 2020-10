Coronavirus, altri 5 casi a Umbertide: sale a 35 il numero dei positivi, tutti in isolamento domiciliare (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus in Umbria, il bollettino del 20 ottobre: 194 positivi, 24 nuovi ricoveri e 5 in Rianimazione 20 ottobre 2020 Altre cinque persone positive al Coronavirus a Umbertide, dove però si ... Leggi su perugiatoday (Di martedì 20 ottobre 2020)in Umbria, il bollettino del 20 ottobre: 194, 24 nuovi ricoveri e 5 in Rianimazione 20 ottobre 2020 Altre cinque persone positive al, dove però si ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Coronavirus, altri 77 contagi: tanti bambini già in isolamento e il caso Agazzi ArezzoNotizie Un caso di positività a Brescia sabato avversaria della Unahotels

reggio emilia Nuovo caso di positività nella serie A del basket italiano. Questa volta arriva da Brescia: nel pomeriggio di ieri, poche ore prima di sfidare sul campo di casa l’Allianz Trieste, la soc ...

Coronavirus, la situazione a Tarvisio: chiuso il municipio, forse riapre giovedì

TARVISIO. È stato accertato un caso positivo al Covid-19 in Comune e il sindaco Renzo Zanette nella tarda mattinata di martedì 20 ottobre, appena informato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ...

