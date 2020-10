Coronavirus, alle anime belle (o bruttarelle) dei talk show mancano idee (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel balletto mediatico attorno a una catastrofe di proporzioni inaudite – quale il Coronavirus – va totalmente perduta la consapevolezza di quanto la situazione sia grave. E non tanto per la presenza di qualche risibile gruppuscolo di macchiette negazioniste o di pittoreschi epigoni del Don Ferrante manzoniano, in ritardo di mezzo millennio; i quali, come l’erudito secentesco negava l’esistenza della peste in quanto non inquadrabile secondo le categorie aristoteliche, oggi si atteggiano a fenomeni impavidi e incrollabili davanti a quanto definiscono “nient’altro che un’influenza”, mentre attorno a loro la moria dilaga. Molesti almeno quanto le vestali e i vigilanti di una Costituzione immaginaria, di cui denunciano calpestii e tradimenti, fondativi di un ipotetico totalitarismo sanitario ovviamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel btto mediatico attorno a una catastrofe di proporzioni inaudite – quale il– va totalmente perduta la consapevolezza di quanto la situazione sia grave. E non tanto per la presenza di qualche risibile gruppuscolo di macchiette negazioniste o di pittoreschi epigoni del Don Ferrante manzoniano, in ritardo di mezzo millennio; i quali, come l’erudito secentesco negava l’esistenza della peste in quanto non inquadrabile secondo le categorie aristoteliche, oggi si atteggiano a fenomeni impavidi e incrollabili davanti a quanto definiscono “nient’altro che un’influenza”, mentre attorno a loro la moria dilaga. Molesti almeno quanto le vestali e i vigilanti di una Costituzione immaginaria, di cui denunciano calpestii e tradimenti, fondativi di un ipotetico totalitarismo sanitario ovviamente ...

Quirinale : #Mattarella: in questo momento il pensiero non può che andare alle vittime del #coronavirus, ai tanti che sono mort… - fanpage : ??ULTIM'ORA, 'Stop a tutti gli spostamenti dalle 23 alle 5', quindi #coprifuoco. La richiesta della Regione Lombardia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Lombardia chiede al governo coprifuoco dalle 23 alle 5 #lombardia - CaligaraAnna : RT @francescatotolo: In piena “secondo ondata di #coronavirus” (almeno così affermano entomologi, veterinari e governo #Conte), continuano… - SI_sinistra : RT @Quirinale: #Mattarella: in questo momento il pensiero non può che andare alle vittime del #coronavirus, ai tanti che sono morti in serv… -