Coronavirus | a Genova stretta in 4 aree dalle 21 alle 6

In quattro aree di Genova si va verso una "chiusura" della circolazione al pubblico "dalle ore 9 delle sera fino alle 6 del mattino". Lo ha annunciato il sindaco della citta' Marco Bucci. Il provvedimento e' "sotto esame ora con la ministra degli Interni Lamorgese, concorderemo assieme al prefetto e alla ministra le modalita'", ha spiegato. In tali aree "si potra' circolare soltanto se si va in uno specifico esercizio commerciale, in un ristorante o in un bar. L'accesso 'ludico' puo' essere consentito solo se si va in un esercizio commerciale" al chiuso o all'aperto ma con posti a sedere. Bucci ha anticipato che le aree coinvolte saranno quelle del centro storico, del ...

