Coronavirus 20 ottobre | 89 morti e nessuno lo ammette | vicini al lockdown

(Di martedì 20 ottobre 2020) Mentre passano le immagini del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che annuncia nuove misure contro l’epidemia di Covid19, non si arresta il contagio. Fonte foto: (Pixabay)La situazione non migliora anzi, sullo sfondo abbiamo le parole del premier Conte, il richiamo alla responsabilità, alla cura di se stessi e del prossimo. Ma la situazione non migliora. Non migliora perchè i numeri dicono altro, perchè i contagi sono ancora tanti, e perchè nelle grandi città, cosi come nelle piccole, ci si inizia ad interrogare sulla tenuta delle strutture sanitarie. La situazione non migliora. La preoccupazione si fa viva, tornano alla mente i fantasmi di marzo, l’impreparazione, la carenza di strutture, i luoghi stracolmi di malati, le bare, tutto. Torna alla mente ogni cosa come fosse un incubo, ed intanto tra misure estreme e ...