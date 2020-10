Coronavirus | 10 874 nuovi casi con 144 737 tamponi Quasi 800 ricoveri in 24 ore e altri 73 malati in terapia intensiva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 10.874 idiaccertati in Italia su 144.737processati (87.680 itestati). Forte incremento di ospedalizzazioni: +778 in reparti Covid e +73 in. I morti sono 89. Le tre regioni con i maggiori incrementi sono Lombardia (2.023), Piemonte (1.396) e Campania (1.312), seguite dal Lazio (1.224). Male anche la Liguria, con il nuovo record di positività in ventiquattr’ore: sono state 907. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.