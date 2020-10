Coprifuoco Milano e Lombardia dalle 23 alle 5, Fontana: «È la soluzione migliore» (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, Coprifuoco a Milano e Lombardia totale, dalle 23 alle 5. Stop di tutte le attività e gli spostamenti, salvo quelli motivati da lavoro, salute e comprovata necessità, a partire da giovedì 22 ottobre 2020. È quanto chiedono all’unanimità al governo, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza, per fronteggiare l’emergenza Covid, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio Fontana. leggi anche l’articolo —> Fedez: «Ci ha telefonati Conte per sensibilizzare la ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus,totale,235. Stop di tutte le attività e gli spostamenti, salvo quelli motivati da lavoro, salute e comprovata necessità, a partire da giovedì 22 ottobre 2020. È quanto chiedono all’unanimità al governo, nella persona del ministro della Salute, Roberto Speranza, per fronteggiare l’emergenza Covid, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della, il presidente dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il governatore Attilio. leggi anche l’articolo —> Fedez: «Ci ha telefonati Conte per sensibilizzare la ...

