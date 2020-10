Coprifuoco Lombardia, quando inizia e da che ora: quello che c’è da sapere (Di martedì 20 ottobre 2020) Da giovedì 22 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino la Lombardia chiuderà le attività e limiterà al limito gli spostamenti, consentiti solo in casi eccezionali. E’ la proposta avanzata dal presidente della Regione Attilio Fontana, dai sindaci e i capogruppo. Il governo ha dato il ok: da giovedì partirà quindi il Coprifuoco. “Abbiamo deciso di emanare un provvedimento che sia anche simbolico”, ha spiegato Fontana su Rete4. “per cercare di dare un colpo ad una delle causa del contagio che è ripartito e che sono l’assembramento, la movida, le feste, gli incontri in piazza, tutte cose che non si riescono a controllare perché non riusciamo ad avere un numero sufficiente di polizia e agenti”. Stop ad attività commerciali dalle 23, rimarranno aperti solo gli ... Leggi su italiasera (Di martedì 20 ottobre 2020) Da giovedì 22 ottobre dalle 23 alle 5 del mattino lachiuderà le attività e limiterà al limito gli spostamenti, consentiti solo in casi eccezionali. E’ la proposta avanzata dal presidente della Regione Attilio Fontana, dai sindaci e i capogruppo. Il governo ha dato il ok: da giovedì partirà quindi il. “Abbiamo deciso di emanare un provvedimento che sia anche simbolico”, ha spiegato Fontana su Rete4. “per cercare di dare un colpo ad una delle causa del contagio che è ripartito e che sono l’assembramento, la movida, le feste, gli incontri in piazza, tutte cose che non si riescono a controllare perché non riusciamo ad avere un numero sufficiente di polizia e agenti”. Stop ad attività commerciali dalle 23, rimarranno aperti solo gli ...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - lorepregliasco : ?? Verso il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia - tvbusiness24 : #Lombardia, arriva l'ok dal #Governo per il coprifuoco dalle 23 alle 5. Chiesta anche la chiusura dei centri commer… - maxdantoni : In Lombardia il presidente Fontana intende istituire un coprifuoco (dice) «con valore simbolico». Tutti a casa dopo… -