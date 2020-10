Coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5: ok di Speranza (Di martedì 20 ottobre 2020) Emergenza Covid, la Lombardia chiede il Coprifuoco dalle 23. Il ministro della Salute Speranza: “Ok a misure più restrittive” Coprifuoco con stop alle attività in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino a partire da giovedì prossimo, 22 ottobre. È la proposta che, all’unanimità, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Emergenza Covid, lachiede il23. Il ministro della Salute: “Ok a misure più restrittive”con stopattività in235 del mattino a partire da giovedì prossimo, 22 ottobre. È la proposta che, all’unanimità, i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della, il presidente dell’Anci, Mauro Guerra, i… L'articolo Corriere Nazionale.

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - lorepregliasco : ?? Verso il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia - BeDifferent_xXx : #Fontana, che ha il potere di deliberare e ordinare in autonomia il coprifuoco, chiede il permesso del governo !!!… - gargalupo : RT @Deboni83: In #Lombardia coprifuoco dalle 23 alle 5.00 #Brozo #vidal e #Nainggolan hanno immediatamente chiesto la cessione a titolo d… -