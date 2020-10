Coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino. Il governo dice sì (Di martedì 20 ottobre 2020) La Lombardia chiede il coprifuoco. E il governo risponde di sì. Davanti all’aumento dei contagi le autorità della regione hanno avanzato al governo la richiesta di chiusura di tutte le attività e lo stop agli spostamenti, a partire da giovedì 22 ottobre, tra le 23 e le 5 del mattino. C’è anche l’ipotesi di chiudere, nelle giornate di sabato e domenica, i centri commerciali, «tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità». Leggi su vanityfair (Di martedì 20 ottobre 2020) La Lombardia chiede il coprifuoco. E il governo risponde di sì. Davanti all’aumento dei contagi le autorità della regione hanno avanzato al governo la richiesta di chiusura di tutte le attività e lo stop agli spostamenti, a partire da giovedì 22 ottobre, tra le 23 e le 5 del mattino. C’è anche l’ipotesi di chiudere, nelle giornate di sabato e domenica, i centri commerciali, «tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità».

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - lorepregliasco : ?? Verso il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia - acamilli : RT @ibico75: #Fontana chiede il coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5. L'idea è quella di scappare col favore delle tenebre. - angiuoniluigi : RT @Corriere: I dati che hanno convinto Fontana a chiedere il coprifuoco -