Coprifuoco in Lombardia: cosa cambia adesso (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Coprifuoco in Lombardia che sarà in vigore da giovedì 22 ottobre è stato esteso a tutta la regione per evitare che chi abita a Milano potesse aggirarlo uscendo dalla zona soggetta a restrizioni. Ci saranno le forze dell’ordine e, se necessario, l’esercito a controllare. Ma per il governatore Fontana si tratta di un provvedimento “simbolico”. cosa cambia adesso per i cittadini lombardi? Gli orari Prima di tutto cambieranno gli orari: ci sarà infatti un Coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. L’ordinanza prevede la chiusura dalle 24 di tutte le attività di bar e ristoranti, con consumi consentiti solo al tavolo dopo le 18 e il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche dopo quell’ora. Alcolici che comunque non ... Leggi su tpi (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilinche sarà in vigore da giovedì 22 ottobre è stato esteso a tutta la regione per evitare che chi abita a Milano potesse aggirarlo uscendo dalla zona soggetta a restrizioni. Ci saranno le forze dell’ordine e, se necessario, l’esercito a controllare. Ma per il governatore Fontana si tratta di un provvedimento “simbolico”.per i cittadini lombardi? Gli orari Prima di tutto cambieranno gli orari: ci sarà infatti undalle 23 alle 5 del mattino. L’ordinanza prevede la chiusura dalle 24 di tutte le attività di bar e ristoranti, con consumi consentiti solo al tavolo dopo le 18 e il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche dopo quell’ora. Alcolici che comunque non ...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - lorepregliasco : ?? Verso il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia - KilljoyGP : RT @RobertoBurioni: Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamente c… - legcross1371 : #lombardia #campania e prossimamente #piemonte.L'incapacita' acclamata di alcuni amministratori si traduce in ordin… -