Coprifuoco in Lombardia, chiuse tutte le attività dalle 23 alle 5 (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo diverse speculazioni, l’inevitabile è finalmente giunto. Parliamo di un vero e proprio Coprifuoco, in Lombardia specificatamente, che limiterà gli spostamenti, ma non solo. Infatti imporrà anche la chiusura di ogni attività in una determinata fascia oraria. PROVVEDIMENTO SIMBOLICO – Con i casi positivi che continuano a moltiplicarsi, la soluzione più efficace per la Lombardia … L'articolo Coprifuoco in Lombardia, chiuse tutte le attività dalle 23 alle 5 Leggi su dailynews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo diverse speculazioni, l’inevitabile è finalmente giunto. Parliamo di un vero e proprio, inspecificatamente, che limiterà gli spostamenti, ma non solo. Infatti imporrà anche la chiusura di ogni attività in una determinata fascia oraria. PROVVEDIMENTO SIMBOLICO – Con i casi positivi che continuano a moltiplicarsi, la soluzione più efficace per la… L'articoloinle attività23

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - lorepregliasco : ?? Verso il coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia - SignorAldo : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare del #20ottobre. Tra i temi: ??#Mes: scintille tra @nzingaretti e #Conte; ??Dopo impennata di… - gilbrezza : DIEGO FUSARO: Ultim'ora! La Lombardia è in coprifuoco, primo passo per i... -