Coprifuoco in campania: dalle 23 di venerdì 23 ottobre (Di martedì 20 ottobre 2020) «Ci prepariamo a chiedere in giornata il Coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi. Volevamo partire - ha detto De Luca - dall'ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l'onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in campania come si è chiesto anche in Lombardia»

