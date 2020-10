Coprifuoco in Campania da venerdì alle 23. Lunedì riaprono le scuole elementari (Di martedì 20 ottobre 2020) Napoli, 20 ott – La Regione Campania chiederà il Coprifuoco dalle ore 23 già a partire da venerdì. Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca, oggi in visita all’Ospedale del Mare. “Volevamo partire dall’ultimo weekend di ottobre, ma partiamo ora“, spiega lo “sceriffo” dem che aveva annunciato il Coprifuoco in occasione della festa di Halloween in un video subito diventato virale per i suoi attacchi alla festa del “Dolcetto o scherzetto?”. La richiesta – chiarisce il governatore – sarà analoga a quella già presentata dalla Regione Lombardia e accolta dal governo centrale, ossia “si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Napoli, 20 ott – La Regionechiederà ilore 23 già a partire da venerdì. Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca, oggi in visita all’Ospedale del Mare. “Volevamo partire dall’ultimo weekend di ottobre, ma partiamo ora“, spiega lo “sceriffo” dem che aveva annunciato ilin occasione della festa di Halloween in un video subito diventato virale per i suoi attacchi alla festa del “Dolcetto o scherzetto?”. La richiesta – chiarisce il governatore – sarà analoga a quella già presentata dalla Regione Lombardia e accolta dal governo centrale, ossia “si interrompono le attività e la mobilità23 per contenere l’onda di contagio. ...

