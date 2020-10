Coprifuoco in Campania da venerdì. De Magistris all'attacco di De Luca (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Coprifuoco in Campania da venerdì. È la richiesta che il presidente della regione, Vincenzo De Luca, si appresta ad avanzare di fronte all'incremento dei contagi da Covid-19. "Ci prepariamo a chiedere in giornata il Coprifuoco, il blocco delle attività della mobilità da questo fine settimana" annuncia il governatore "Volevamo partire dall'ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora, si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l'onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia.". La decisione vinee nel mezzo di un duro scontro tra De Luca e il sindaco di Napoli. "Penso ci siano stati ... Leggi su agi (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI -inda;. È la richiesta che il presidente della regione, Vincenzo De, si appresta ad avanzare di fronte all'incremento dei contagi da Covid-19. "Ci prepariamo a chiedere in giornata il, il blocco delle attività della mobilità da questo fine settimana" annuncia il governatore "Volevamo partire dall'ultimo week end di ottobre, ma partiamo ora, si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l'onda di contagio. Alle 23 da; si chiude tutto anche income si è chiesto anche in Lombardia.". La decisione vinee nel mezzo di un duro scontro tra Dee il sindaco di Napoli. "Penso ci siano stati ...

TgLa7 : #Covid, #Campania: da venerdì coprifuoco alle 23 - HuffPostItalia : De Luca: 'Da venerdì coprifuoco in Campania. Alle 23 si chiude tutto' - TgLa7 : #Covid #DeLuca annuncia: coprifuoco in #Campania nel week end di #Halloween - Semplic18796147 : RT @francotaratufo2: Campania, De Luca chiede il coprifuoco alle 23 a partire da venerdì. ?? @ultimora Governatori buffoni !! Hanno critica… - Affaritaliani : Coronavirus, sarà coprifuoco pure in Campania. Così si scivola verso lockdown -