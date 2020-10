Coprifuoco e didattica a distanza, le Regioni iniziano a 'chiudere' (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Il dilagare della pandemia che sta colpendo con violenza tutta l'Italia e in maniera particolare alcune Regioni d'Italia dove i contagi continuano a crescere in maniera preoccupante spinge i governatori a prendere misure restrittive rispetto al Dpcm. Accade in Campania, in Lombardia, in Piemonte e in Liguria. Campania La Regione Campania ha chiesto al ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24, a partire dal prossimo fine settimana. Il governatore Vincenzo De Luca lo aveva annunciato dicendo: "Ci prepariamo a chiedere in giornata il Coprifuoco, il blocco delle attività della mobilità da questo fine settimana". E aveva poi spiegato: "Volevamo partire dall'ultimo weekend di ottobre, ma partiamo ora, si interrompono le ... Leggi su agi (Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - Il dilagare della pandemia che sta colpendo con violenza tutta l'Italia e in maniera particolare alcuned'Italia dove i contagi continuano a crescere in maniera preoccupante spinge i governatori a prendere misure restrittive rispetto al Dpcm. Accade in Campania, in Lombardia, in Piemonte e in Liguria. Campania La Regione Campania ha chiesto al ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di ogni attività dalle 23 alle 5 del mattino e degli spostamenti dalle 24, a partire dal prossimo fine settimana. Il governatore Vincenzo De Luca lo aveva annunciato dicendo: "Ci prepariamo a chiedere in giornata il, il blocco delle attività della mobilità da questo fine settimana". E aveva poi spiegato: "Volevamo partire dall'ultimo weekend di ottobre, ma partiamo ora, si interrompono le ...

«Escluderei un coprifuoco generalizzato per tutta la città di Genova, in alcune zone invece limiteremo gli assembramenti» ha detto Toti. Che ha poi annunciato un’altra iniziativa, «la didattica a ...

La Campania chiede il coprifuoco

Napoli, 20 ott. (Adnkronos) - Coprifuoco in Campania per il Covid. La Regione ha chiesto al ministro della Salute di condividere e disporre ...

