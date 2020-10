Coprifuoco Campania e Lombardia, dalle 23 alle 5 del mattino non ci si potrà più muovere? (Di martedì 20 ottobre 2020) Con il Coprifuoco annunciato in Lombardia , zona rossa all'inizio della pandemia e ancora oggi tra i territori dove il numero dei contagi da Covid-19 è tra i più alti. dalle 23 alle 5 , di conseguenza,... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) Con ilannunciato in, zona rossa all'inizio della pandemia e ancora oggi tra i territori dove il numero dei contagi da Covid-19 è tra i più alti.235 , di conseguenza,...

TgLa7 : #Covid, #Campania: da venerdì coprifuoco alle 23 - SkyTG24 : Covid, De Luca: 'In Campania da venerdì coprifuoco alle 23' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: da venerdì in Campania coprifuoco alle 23 #coronavirusitalia - PasqualeCacace5 : RT @SkyTG24: Covid, De Luca: 'In Campania da venerdì coprifuoco alle 23' - zazoomblog : Covid Campania De Luca: Da venerdì coprifuoco alle 23 - #Covid #Campania #Luca: -