Coprifuoco anche in Campania. L’annuncio di De Luca: “Alle 23 da venerdì si chiude tutto. Blocco di tutte le attività e della mobilità” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Ci prepariamo a chiedere in giornata il Coprifuoco. Il Blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi”. E’ quanto ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Volevamo partire – ha detto il governatore – dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si e’ chiesto anche in Lombardia”. L'articolo Coprifuoco anche in Campania. L’annuncio di De ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) “Ci prepariamo a chiedere in giornata il. Ildiattività emobilità da questo fine settimana in poi”. E’ quanto ha annunciato il presidenteRegione, Vincenzo De. “Volevamo partire – ha detto il governatore – dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì siincome si e’ chiestoin Lombardia”. L'articoloin. L’annuncio di De ...

