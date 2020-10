Coppa Campania Basket, anticipato a sabato il match della Miwa (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tra mille vicissitudini legate al particolare periodo storico, inizia ufficialmente la stagione della Miwa Energia che sabato 24 Ottobre alle ore 18:00 affronterà il Sorriso Azzurro Basket Sant’Antimo in un match valido per la Coppa Campania di Serie C. La gara, purtroppo, si disputerà a porte chiuse nel rispetto delle normative del Ministero della Salute che prevede la presenza all’interno dell’area di non più di 70 persone. Gli allenamenti sono ripresi sabato scorso dopo una lunga pausa dovuta alla positività dei tre atleti che ancora oggi sono in isolamento.“A parte i positivi ho a disposizione l’intero roster – le parole ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tra mille vicissitudini legate al particolare periodo storico, inizia ufficialmente la stagioneEnergia che24 Ottobre alle ore 18:00 affronterà il Sorriso AzzurroSant’Antimo in unvalido per ladi Serie C. La gara, purtroppo, si disputerà a porte chiuse nel rispetto delle normative del MinisteroSalute che prevede la presenza all’interno dell’area di non più di 70 persone. Gli allenamenti sono ripresiscorso dopo una lunga pausa dovuta alla positività dei tre atleti che ancora oggi sono in isolamento.“A parte i positivi ho a disposizione l’intero roster – le parole ...

NTR24 : Basket, sabato al via la stagione della Miwa con l’impegno casalingo in Coppa Campania - iamcalcioavelli : Seconda: parte la coppa, ma un'irpina che ha rinunciato al campionato - Grinta7 : @Mario11112443 @Paola12320515 @myrtamerlino Ma che cazzo c entra???erano a Roma non in Campania...che cazzo c entra… - andrea01cirill1 : @tiecolino In coppa Italia avevamo 5 contagi al giorno, non 1000, in Campania. E tutti erano muniti della mascherin… - Zianana66 : @altrogiornorai1 la signora in studio,ignora che,quando a napoli si è festeggiata la vittoria della Coppa Italia,i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Campania Ottaviano. La Barrese può attendere: altro rinvio in Coppa Campania - OttavianoSport.it OttavianoSport Aumentano i positivi al Covid-19: iniziative sportive rinviate e concorsi "a rischio", ecco quali

I numeri sempre più drammatici dell'emergenza sanitaria in Campania e le normative ancor più stringenti in tema di prevenzione e distanziamento sociale, hanno indotto l'Automobile Club Salerno e il Co ...

ACI Salerno: il Covid ferma la Coppa della Primavera – Furore Agerola

Stampa I numeri sempre più drammatici dell’emergenza sanitaria in Campania e le normative ancor più stringenti in tema di prevenzione e distanziamento sociale, hanno indotto l’Automobile Club Salerno ...

I numeri sempre più drammatici dell'emergenza sanitaria in Campania e le normative ancor più stringenti in tema di prevenzione e distanziamento sociale, hanno indotto l'Automobile Club Salerno e il Co ...Stampa I numeri sempre più drammatici dell’emergenza sanitaria in Campania e le normative ancor più stringenti in tema di prevenzione e distanziamento sociale, hanno indotto l’Automobile Club Salerno ...