Conto corrente e Coronavirus: come difendere il saldo depositato (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono momenti di grande incertezza: l’emergenza Coronavirus impone attenzioni particolari alla tutela dei risparmi, soprattutto, quelli fermi sul Conto corrente. Insomma, ora più che mai è bene prendere provvedimenti contro i rischi dell’inflazione. Conto corrente: popolo di risparmiatori Gli italiani sono storicamente un popolo di risparmiatori come testimoniato anche dai dati recentemente diffusi dall’Abi. La liquidità sui conti correnti è aumentata di quasi 6 punti percentuali tra gennaio 2019 e gennaio 2020. In pratica, in termini più pratici, sono ben 87 i miliardi di euro attualmente depositati in banca. Tuttavia, come molti sanno, le giacenze sul Conto corrente ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 ottobre 2020) Sono momenti di grande incertezza: l’emergenzaimpone attenzioni particolari alla tutela dei risparmi, soprattutto, quelli fermi sul. Insomma, ora più che mai è bene prendere provvedimenti contro i rischi dell’inflazione.: popolo di risparmiatori Gli italiani sono storicamente un popolo di risparmiatoritestimoniato anche dai dati recentemente diffusi dall’Abi. La liquidità sui conti correnti è aumentata di quasi 6 punti percentuali tra gennaio 2019 e gennaio 2020. In pratica, in termini più pratici, sono ben 87 i miliardi di euro attualmente depositati in banca. Tuttavia,molti sanno, le giacenze sul...

FabriziaSolazzo : Basta Elisabetta con la storia della lista, ti hanno chiesto i nomi dei tuoi amici mica i numeri del conto corrente ????? #GFVIP - mauri19085533 : @ros_raff @LegaSalvini Perché i nostri figli che futuro hanno in questo paese????? Facciamo sacrifici per farli stu… - atzori_roberta : @MichelaMeloni1 Qui ne trovi a iosa, presidenti, virologi, medici, anestesisti e anche economisti... tutti sanno co… - robypoli70 : @Valerie___99 @SovranitaLavoro @teobert86 @CottarelliCPI @ecb E i nostri governanti non contenti hanno mandato una… - walterwhiteITA : Al lancio il conto corrente Enel X Pay -