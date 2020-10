Contestazione multa per medico in visita domiciliare, come si fa (Di martedì 20 ottobre 2020) Numerose volte abbiamo già parlato di questioni pratiche che hanno a che fare con il diritto e le sue regole, e abbiamo cercato di dare puntuale risposta, chiarendo i punti controversi. In questa occasione vogliamo occuparci di una situazione in cui potrebbe capitare un medico, nell’esercizio della sua professione: se il dottore, per potersi recare nel più breve tempo possibile a casa del paziente, viola una o più regole del Codice della Strada, può essere comunque punito e multato? ovvero il medico in visita domiciliare può opporsi efficacemente con la Contestazione multa presso il giudice di pace o il prefetto? Vediamolo. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa sapere se la visita ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 20 ottobre 2020) Numerose volte abbiamo già parlato di questioni pratiche che hanno a che fare con il diritto e le sue regole, e abbiamo cercato di dare puntuale risposta, chiarendo i punti controversi. In questa occasione vogliamo occuparci di una situazione in cui potrebbe capitare un, nell’esercizio della sua professione: se il dottore, per potersi recare nel più breve tempo possibile a casa del paziente, viola una o più regole del Codice della Strada, può essere comunque punito eto? ovvero ilinpuò opporsi efficacemente con lapresso il giudice di pace o il prefetto? Vediamolo. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa sapere se la...

Ultime Notizie dalla rete : Contestazione multa Contestazione multa per medico in visita domiciliare, come si fa Termometro Politico Controlli anti-Covid a Catania, la Finanza multa chi non indossa la mascherina

Controlli anticovid-19 a Catania della Guardia di Finanza che ha controllato 40 attività commerciali e 44 persone nel corso del fine settimana. In tutto sono state elevate 8 sanzioni nel corso delle a ...

Notifica multe: come si calcolano i 90 giorni per l’annullamento

Le amministrazioni hanno tempi ben definiti per la notifica multe. Sapere calcolare i 90 giorni è il primo passo verso l’annullamento ...

