Conte: “Possibili prime dosi vaccino a dicembre” (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto ‘rolling value’) del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca) saranno completate nelle prossime settimane, le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruno Vespa per il libro “Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del Covid)” in uscita il 29 ottobre da Mondadori Rai Libri. Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – “Se le ultime fasi di preparazione (il cosiddetto ‘rolling value’) del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca) saranno completate nelle prossime settimane, le prime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruno Vespa per il libro “Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del Covid)” in uscita il 29 ottobre da Mondadori Rai Libri.

ricpuglisi : In nessuno dei mondi possibili Conte può giustificarsi con la scusa 'di essere stati presi di sorpresa'. Auspico… - fattoquotidiano : Conte: “Escludo un nuovo lockdown generalizzato a livello nazionale, se curva sale possibili alcune chiusure circos… - SkyTG24 : Covid, Conte: “Possibili restrizioni per le regioni. Curva non può non preoccupare” - Floritmassimil1 : RT @ValeriaMontano1: Trovo inutili le critiche a @ChiaraFerragni e @Fedez. Un messaggio importante va veicolato nel modo migliore a più per… - ilmetropolitan : #Coronavirus. Conte: Possibili #primedosi #vaccino a #Dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Possibili Coronavirus: ecco le misure in vigore da oggi al 13 novembre, il testo del Dpcm latinaoggi.eu