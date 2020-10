Conte | la telefonata con Greta proprio nel bel mezzo del delirio Covid Di cosa hanno parlato | aiuto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Non solo Fedez e Chiara Ferragni. Il premier Giuseppeha avuto un contatto in videoconferenza anche conThunberg e altre attiviste per il clima. Il vertice virtuale tra, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa e le rappresentanti del movimento Fridays for Future, spiega Repubblica, è andato in scena lunedì pomeriggio.ha chiesto al governo italiano di "iniziare a trattare l'emergenza climatica come una crisi". Il tempismo non è dei migliori, visto che sul tavolo di Palazzo Chigi c'è nuovamente la drammatica emergenza coronavirus, ma la volitiva svedese non molla e anzi avrebbe ribadito anche aquanto già detto in una lettera pubblica ai leader mondiali: è sbagliato non menzionare mai la "crisi climatica" come una delle ...