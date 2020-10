Conte e i Ferragnez: così il premier ha chiesto aiuto alla coppia da 32 milioni di follower (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempi straordinari richiedono misure straordinarie, deve aver pensato il premier Giuseppe Conte. E così per affrontare al meglio un’emergenza sanitaria senza precedenti, l’unica soluzione utile deve essergli parsa anche la meno prevedibile: alzare il telefono e chiamare Fedez e Chiara Ferragni, la coppia più famosa dei social italiani, per chiedere loro una mano nel convincere gli italiani della necessità di rispettare con attenzione le misure anti-contagio. E così, nel clima concitato seguito al varo dell’ultimo Dpcm, ecco andare in scena una delle conversazioni più bizzarre della storia politica italiana. 32 milioni di follower, d’altronde, non sono proprio robetta. E di fronte ai numeri dei Ferragnez nemmeno ... Leggi su ilparagone (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempi straordinari richiedono misure straordinarie, deve aver pensato ilGiuseppe. E così per affrontare al meglio un’emergenza sanitaria senza precedenti, l’unica soluzione utile deve essergli parsa anche la meno prevedibile: alzare il telefono e chiamare Fedez e Chiara Ferragni, lapiù famosa dei social italiani, per chiedere loro una mano nel convincere gli italiani della necessità di rispettare con attenzione le misure anti-contagio. E così, nel clima concitato seguito al varo dell’ultimo Dpcm, ecco andare in scena una delle conversazioni più bizzarre della storia politica italiana. 32di, d’altronde, non sono proprio robetta. E di fronte ai numeri deinemmeno ...

