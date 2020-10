Conte chiama Fedez e Ferragni in campo contro il coronavirus (Di martedì 20 ottobre 2020) Il noto cantante ed influencer Fedez sarebbe stato chiamato da Conte per un campagna di sensibilizzazione dei giovani sull’uso della mascherina. Anzi il premier avrebbe contattato anche la moglie Chiara Ferragni per la stessa campagna di prevenzione da una seconda ondata di coronavirus Fedez e la chiamata di Conte “Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio Conte che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne Contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) Il noto cantante ed influencersarebbe statoto daper un campagna di sensibilizzazione dei giovani sull’uso della mascherina. Anzi il premier avrebbe contattato anche la moglie Chiaraper la stessa campagna di prevenzione da una seconda ondata die lata di“Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglioche ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che essernento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più ...

HuffPostItalia : Conte chiama Ferragni e Fedez: 'Aiutatemi a dire ai ragazzi che devono usare la mascherina' - stanzaselvaggia : Con tutto rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede “La cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina”, non d… - repubblica : Conte chiama Chiara Ferragni e Fedez. 'Aiutatemi a far capire ai ragazzi che devono usare la mascherina' - danesibarbara : RT @stanzaselvaggia: Con tutto rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede “La cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina”, non dici… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @IlariaBifarini: Dopo Rocco del Grande Fratello, la comunicazione passerà al rapper Fedez e alla moglie fashion blogger. Conte che li ch… -