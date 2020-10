Conte alla ricerca di equilibrio per la sua Inter | Nainggolan la soluzione?

Leggi su intermagazine

(Di martedì 20 ottobre 2020) Radjaarma in più per l’Le prime partite di questa stagione hanno evidenziato come all’dimanchi dell’. Se da un lato la produzione offensiva e buona, dall’altro la difesa è spesso in difficoltà. Una mano all’allenatore nerazzurro potrebbe arrivare da Radjache potrebbe garantire l’tattico necessario. “Vidal e Barella ormai devono essere considerate le prime scelte. Non giocheranno sempre, avranno anche loro bisogno di rifiatare, ma nelle gare che contano quei due non mancheranno. Manca da identificare, allora, l’ultimo componente del reparto. Ebbene, considerando le prime uscite, ...