Conferenza stampa Hauge: «La mia ambizione mi ha spinto al Milan» (Di martedì 20 ottobre 2020) Il neo rossonero Jens Petter Hauge si è presentato in Conferenza stampa Jens Petter Hauge, neo acquisto del Milan arrivato dal Bodo Glimt, si è presentato oggi in Conferenza stampa. LEGGI LA Conferenza COMPLETA SU Milan NEWS 24 ambizione – «Sono ambizioso ed è anche uno dei motivi che mi ha spinto a venire qui. Ci sono tanti grandi giocatori al Milan e devo fare sempre meglio ogni giorno se voglio migliorare». RUOLO – ««Posso giocare in ruoli diversi: come ala sinistra, come seconda punta o trequartista. Sono un giocatore che ama giocare con la palla e divertirsi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Il neo rossonero Jens Pettersi è presentato inJens Petter, neo acquisto delarrivato dal Bodo Glimt, si è presentato oggi in. LEGGI LACOMPLETA SUNEWS 24– «Sono ambizioso ed è anche uno dei motivi che mi haa venire qui. Ci sono tanti grandi giocatori ale devo fare sempre meglio ogni giorno se voglio migliorare». RUOLO – ««Posso giocare in ruoli diversi: come ala sinistra, come seconda punta o trequartista. Sono un giocatore che ama giocare con la palla e divertirsi». Leggi su Calcionews24.com

Rinaldi_euro : I casi sono due: o Conte al polso ha un orologio che è una patacca oppure la conferenza stampa di ieri sera… - StefanoFeltri : Ma un premier che non è in grado di presentarsi in orario in conferenza stampa, è in grado di gestire una pandemia… - lauraboldrini : Ma veramente la nostra sanità non ha bisogno di risorse aggiuntive per offrire servizi migliori? A me sembra il con… - Vatenerazzurro1 : Il punto del @Vatenerazzurro1:la conferenza stampa di Conte, le dichiarazioni del ministro Spadafora e le ultime ne… - caterinapac : RT @MinistroEconom1: Il capo del Governo Conte ha chiarito in conferenza stampa che il MES è uno strumento inutile e dannoso per il Paese.… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Legge di bilancio 2021, conferenza stampa a Palazzo Chigi Governo Italia-Spagna: Conte riceve Sanchez

Pedro Sanchez, accolto dal picchetto d'onore nel Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio. Al termine del colloquio ci sarà una conferenza stampa congiunta.

La sinistra italiana e l’attendismo di Zingaretti, Franceschini e Orlando

La conferenza stampa del premier Conte ha confermato quel che sapevamo: questa maggioranza non è idonea a gestire la crisi che stiamo vivendo. Il suo… ...

Pedro Sanchez, accolto dal picchetto d'onore nel Palazzo che ospita la presidenza del Consiglio. Al termine del colloquio ci sarà una conferenza stampa congiunta.La conferenza stampa del premier Conte ha confermato quel che sapevamo: questa maggioranza non è idonea a gestire la crisi che stiamo vivendo. Il suo… ...