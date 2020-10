Conferenza stampa Conte: «Abbiamo più esperienza dell’anno scorso. Bastoni in panchina» (Di martedì 20 ottobre 2020) Antonio Conte ha parlato in Conferenza stampa alla viglia di Inter-Borussia Monchengladbach Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. esperienza – «Il tasso d’esperienza è cresciuto, anche per quanto fatto l’anno scorso: Abbiamo giocato il girone di Champions e poi siamo arrivati in finale di Europa League. Abbiamo aggiunto Vidal, che di esperienza a livello internazionale ne ha da vendere. Ripartiamo molto più attrezzati rispetto all’anno scorso». Bastoni ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Antonioha parlato inalla viglia di Inter-Borussia Monchengladbach Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato inalla vigilia dell’esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Monchengladbach.– «Il tasso d’è cresciuto, anche per quanto fatto l’annogiocato il girone di Champions e poi siamo arrivati in finale di Europa League.aggiunto Vidal, che dia livello internazionale ne ha da vendere. Ripartiamo molto più attrezzati rispetto all’anno»....

Conferenza stampa Conte: «Abbiamo più esperienza dell'anno scorso. Bastoni in panchina»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. ESPERIENZA – «Il tasso d’esperienza è ...

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio stagionale in Champions League contro il Borussia Monchengladbach. ESPERIENZA – «Il tasso d'esperienza è cresciuto, anche per quanto fatto l'anno scorso: Abbiamo giocato il girone di Champions e poi siamo arrivati in finale di Europa League. Abbiamo aggiunto Vidal, che di esperienza a livello internazionale ne ha da vendere. Ripartiamo molto più attrezzati rispetto all'anno scorso».