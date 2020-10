Confcooperative Campania | “Sulla scuola stiamo vivendo una situazione kafkiana”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il professor Manrico Gesummaria, dirigente di unaparitaria nel salernitano e referente per il comparto, condivide alcune riflessioni sulla sospensione delle attività didattiche in presenza in, come da ultime ordinanze regionali, e lancia un appello per la riapertura delle aule. “Il mondo dellacampana staunakafkiana. Il provvedimento è inefficace se si immagina di alleggerire con la serrata delle aule il congestionamento del trasporto pubblico. I bambini tra i 6 ed i 10 anni che frequentano laprimaria non utilizzano tali mezzi di trasporto, ma raggiungono la...