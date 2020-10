Concorso straordinario al via, per Anief tutti i candidati nelle graduatorie finali (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Manca pochissimo alle prime prove scritte del Concorso straordinario della scuola secondaria. Malgrado le continue richieste motivate di rinvio, Governo e ministero dell’Istruzione non cambiano idea sul Concorso straordinario per assumere in ruolo 32 mila nuovi docenti della scuola secondaria previsto dal DD n. 510 del 23 aprile scorso successivo bando del 28 aprile, le cui 64 mila domande sono state presentate entro il 10 agosto: dopodomani sono previste le prime prove scritte e si andrà avanti fino al 16 novembre. E cresce il moto delle proteste, che giungono da ambienti non solo politici. Considerando che le immissioni in ruolo dei vincitori prenderanno il via non prima di dieci mesi, Anief conferma l’esigenza di rinviare le prove e trasformare il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Manca pochissimo alle prime prove scritte deldella scuola secondaria. Malgrado le continue richieste motivate di rinvio, Governo e ministero dell’Istruzione non cambiano idea sulper assumere in ruolo 32 mila nuovi docenti della scuola secondaria previsto dal DD n. 510 del 23 aprile scorso successivo bando del 28 aprile, le cui 64 mila domande sono state presentate entro il 10 agosto: dopodomani sono previste le prime prove scritte e si andrà avanti fino al 16 novembre. E cresce il moto delle proteste, che giungono da ambienti non solo politici. Considerando che le immissioni in ruolo dei vincitori prenderanno il via non prima di dieci mesi,conferma l’esigenza di rinviare le prove e trasformare il ...

