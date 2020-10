Comune di Napoli, il centrodestra pensa al supermanager Riccardo Monti (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Per Napoli serve un manager, non un De Magistris, o un parlatore. Ci vuole un uomo del fare, un uomo di impresa e a breve ci riuniremo, nel centrodestra, per offrire una candidatura di cambiamento”. Lo ha detto Matteo Salvini, il leader della Lega, in un’intervista a Radio Crc. “Faremo per Napoli una scelta concreta, di efficienza”, aggiunge Salvini, “per dare, dopo tanti anni, una vera opportunità di cambiamento”. A quanto risulta ad anteprima24.it, il nome che ha in mente Salvini, insieme a Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, come candidato del centrodestra a sindaco di Napoli, è quello di Riccardo Monti, presidente di Interporto Sud Europa ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Perserve un manager, non un De Magistris, o un parlatore. Ci vuole un uomo del fare, un uomo di impresa e a breve ci riuniremo, nel, per offrire una candidatura di cambiamento”. Lo ha detto Matteo Salvini, il leader della Lega, in un’intervista a Radio Crc. “Faremo peruna scelta concreta, di efficienza”, aggiunge Salvini, “per dare, dopo tanti anni, una vera opportunità di cambiamento”. A quanto risulta ad anteprima24.it, il nome che ha in mente Salvini, insieme a Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, come candidato dela sindaco di, è quello di, presidente di Interporto Sud Europa ...

