Comunali Roma, Calenda sfida Zingaretti: "Non hai un candidato forte, devi accontentarti…" (Di martedì 20 ottobre 2020) Comunali Roma, Calenda sfida Zingaretti: "Non hai un candidato forte" Carlo Calenda ha ufficializzato da qualche giorno la sua candidatura a sindaco per le elezioni Comunali a Roma del 2021: il leader di "Azione" non si candiderà con il Pd di Nicola Zingaretti, a cui però domenica scorsa – nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa – ha teso una mano: "Dovrebbe appoggiarmi se pensa che io sia la persona adatta per governare la Capitale". Qualche ora dopo, tuttavia, è arrivata la risposta del segretario dem: "In ogni città il centrosinistra si sta organizzando per vincere le elezioni – ha dichiarato ...

ClaudioPini3 : @uminopoli @allegra134 Umberto se non vuoi ritornare in ltalia viva Molla l'alleanza strutturale con il mcs esi… - romasulweb : Comunali 2021, Cirinnà: 'Calenda? Se vuole essere democratico passi da primarie. Possiamo farle on line' - ceci542 : @DarioNardella E' uscita la notizia dell'iniziativa Cash back che partirà il prox dicembre. Sarà necessario attivar… - eleaugusta : RT @Rita79730046: Comunali Roma 2021, Giletti: 'Provo angoscia a vedere Roma ridotta così' - SorryNs : RT @Rita79730046: Comunali Roma 2021, Giletti: 'Provo angoscia a vedere Roma ridotta così' -