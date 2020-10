Come scrivere a te stesso su WhatsApp (Di martedì 20 ottobre 2020) La piattaforma di messaggistica istantanea WhatsApp viene utilizzata ogni giorno da centinaia di milioni di persone per tenersi in contatto con amici, colleghi, parenti e conoscenti, ma può essere utilizzata anche per lasciare appunti, documenti, note audio e contenuti multimediali per se stessi. La funzionalità non è stata fornita ufficialmente dagli sviluppatori dell’applicazione, ma con un piccolo accorgimento è possibile attivarla per avere sempre un modo veloce per scrivere promemoria o conservare video, foto e altri tipi di file a portata di mano che potrebbero essere utili in qualsiasi momento. WhatsApp non ti permette di inviare messaggi allo stesso numero che appartiene al titolare dell’account, ecco perché per inviarti messaggi e contenuti multimediali ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 ottobre 2020) La piattaforma di messaggistica istantaneaviene utilizzata ogni giorno da centinaia di milioni di persone per tenersi in contatto con amici, colleghi, parenti e conoscenti, ma può essere utilizzata anche per lasciare appunti, documenti, note audio e contenuti multimediali per se stessi. La funzionalità non è stata fornita ufficialmente dagli sviluppatori dell’applicazione, ma con un piccolo accorgimento è possibile attivarla per avere sempre un modo veloce perpromemoria o conservare video, foto e altri tipi di file a portata di mano che potrebbero essere utili in qualsiasi momento.non ti permette di inviare messaggi allonumero che appartiene al titolare dell’account, ecco perché per inviarti messaggi e contenuti multimediali ...

borghi_claudio : @edel_09 Un osservatore esterno potrebbe pensare che su twitter ci sono molti fessi che non vedono l'ora di scriver… - n0brain_n0pain : RT @ChiNonMuore1: Quanto affetto immaginato, quante intese ipotizzate, quante affinità accartocciate come fogli di carta bianchi, ancora da… - SslRic : @annamasera @LaStampa @MassimGiannini Soprattutto ci spiegate come dal letto della terapia intensiva si possano scrivere editoriali ?? - amorosmiler : RT @ToniaPeluso: Secondo me Tommaso Zorzi segna un punto di non ritorno nella storia dei reality. C’è un prima e un dopo. Mai nessuno come… - Fabs006 : RT @ToniaPeluso: Secondo me Tommaso Zorzi segna un punto di non ritorno nella storia dei reality. C’è un prima e un dopo. Mai nessuno come… -

Ultime Notizie dalla rete : Come scrivere Come scrivere a te stesso su WhatsApp Tech Fanpage Luciana Castellina e gli ambientalisti di Taranto "poco consapevoli" sull'ILVA

Laboratorio di scrittura - In risposta ad un appello su Sbilanciamoci - Si parla di "giustificata resistenza dei lavoratori (il “meglio morti per cancro che di fame” degli operai Italsider di Taranto) ...

Marotta: tredicenne scrive a Mattarella. Il Presidente risponde e gli invia una coccarda tricolore

La lettera che il ragazzo ha inviato al Capo dello Stato dice: “Egregio Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Le scrivo per aiutarmi in un mio progetto, mi presento, so ...

Laboratorio di scrittura - In risposta ad un appello su Sbilanciamoci - Si parla di "giustificata resistenza dei lavoratori (il “meglio morti per cancro che di fame” degli operai Italsider di Taranto) ...La lettera che il ragazzo ha inviato al Capo dello Stato dice: “Egregio Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Le scrivo per aiutarmi in un mio progetto, mi presento, so ...