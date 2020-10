Come il Clan Cifrone ha conquistato Miano, la storia dei cugini che si volevano prendere la città (Di martedì 20 ottobre 2020) Napoli. Si sono svegliati con il rumore degli elicotteri sulla propria testa gli abitanti dell’area Nord di Napoli e del centro storico della città. Questa mattina nei quartieri di Miano, Marianella, Chiaiano, Piscinola, Don Guanella, Colli Aminei e Sanità è scattata una retata dei carabinieri contro gli eredi criminali del Clan Lo Russo: i Cifrone. … L'articolo Come il Clan Cifrone ha conquistato Miano, la storia dei cugini che si volevano prendere la città Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 20 ottobre 2020) Napoli. Si sono svegliati con il rumore degli elicotteri sulla propria testa gli abitanti dell’area Nord di Napoli e del centro storico della città. Questa mattina nei quartieri di, Marianella, Chiaiano, Piscinola, Don Guanella, Colli Aminei e Sanità è scattata una retata dei carabinieri contro gli eredi criminali delLo Russo: i. … L'articoloilha, ladeiche sila città Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

NicolaMorra63 : Il coraggio di chi sa cosa sia il dovere di un cittadino! Grazie. - mimmogammella2 : RT @lorenz_frigerio: Una foto non vale certo come una presenza, ma sappi @FedeAngeli che mi costa non essere in Tribunale a #Roma al tuo fi… - franco_dimuro : RT @emigrat_italian: @CastellinoLuigi I 36 miliardi finirebbero per la metá nelle casse private dei pidioti, per lo piú renziani. l´altra m… - MariaAversano1 : RT @emigrat_italian: @CastellinoLuigi I 36 miliardi finirebbero per la metá nelle casse private dei pidioti, per lo piú renziani. l´altra m… - CastellinoLuigi : RT @emigrat_italian: @CastellinoLuigi I 36 miliardi finirebbero per la metá nelle casse private dei pidioti, per lo piú renziani. l´altra m… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Clan ‘Ndrangheta in Veneto, 115 anni al clan dei fratelli Bolognino Corriere della Sera Napoli, lite tra giovanissimi finisce a coltellate: 16enne arrestato per tentato omicidio

Un 16enne incensurato è stato arrestato nella notte dai carabinieri per tentato omicidio: ha confessato il ferimento di un 21enne, figlio di un ...

Camorra, 23 arresti tra vertici e sodali del clan Cifrone

NAPOLI - Sono 23 gli arresti all'indirizzo di vertici e sodali del clan Cifrone eseguiti a Napoli dai militari del Comando provinciale carabinieri ...

Un 16enne incensurato è stato arrestato nella notte dai carabinieri per tentato omicidio: ha confessato il ferimento di un 21enne, figlio di un ...NAPOLI - Sono 23 gli arresti all'indirizzo di vertici e sodali del clan Cifrone eseguiti a Napoli dai militari del Comando provinciale carabinieri ...