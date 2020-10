Come ho trovato la motivazione per fare sport e cosa ho capito iniziando a farlo (Di martedì 20 ottobre 2020) Se chiedete a chiunque mi conosca sulla faccia della terra cosa che relazione c’è tra me e lo sport, nessuno avrà la minima esitazione nel rispondervi «Nessuna». Non ho mai fatto sport in tutta la mia vita, non ho mai avuto intenzione di farla e ho sempre sbandierato con orgoglio la bandiera della pigrizia professando la religione del divano. La vera ragione non esiste, nel senso che a parte un’innata pigrizia in realtà lo sport non mi ha mai fatto niente di male, se non avere un ruolo talmente inesistente nella mia vita da rendermelo così sconosciuto che a un certo punto ho cominciato a sostenere di odiarlo per non averne paura, o non provare imbarazzo per avere così poca familiarità con qualcosa che per tanti altri è un semplicissima. Le palestre mi hanno sempre messo in imbarazzo – fare sport davanti ad altra gente rendendo manifesta la mia incapacità? Mai nella vita -, il mio corpo mi è sempre sembrato inadatto al moto, alla fatica, ho sempre pensato di essere una donna d’intelletto e non di sudore. Leggi su vanityfair (Di martedì 20 ottobre 2020) Se chiedete a chiunque mi conosca sulla faccia della terra cosa che relazione c’è tra me e lo sport, nessuno avrà la minima esitazione nel rispondervi «Nessuna». Non ho mai fatto sport in tutta la mia vita, non ho mai avuto intenzione di farla e ho sempre sbandierato con orgoglio la bandiera della pigrizia professando la religione del divano. La vera ragione non esiste, nel senso che a parte un’innata pigrizia in realtà lo sport non mi ha mai fatto niente di male, se non avere un ruolo talmente inesistente nella mia vita da rendermelo così sconosciuto che a un certo punto ho cominciato a sostenere di odiarlo per non averne paura, o non provare imbarazzo per avere così poca familiarità con qualcosa che per tanti altri è un semplicissima. Le palestre mi hanno sempre messo in imbarazzo – fare sport davanti ad altra gente rendendo manifesta la mia incapacità? Mai nella vita -, il mio corpo mi è sempre sembrato inadatto al moto, alla fatica, ho sempre pensato di essere una donna d’intelletto e non di sudore.

miyiboeol : @nuggetshawks Ahahahahha vorrei poterlo dire anche io per ora ho trovato una come me - t_Cmdn : #Fontana, tra le varie chiamate ai parenti, ha trovato -bontà sua- il tempo per organizzare il #coprifuoco in… - GinevraGiassi : Oggi ho fatto il tampone stavo aspettando come tutti dicono che mi toccassero il cervello ma evidentemente non l’hanno trovato :) - Leonellooo : RT @RaffaeleCarcano: Gli esponenti della sinistra italiana hanno trovato ben poche parole per commentare la decapitazione di Samuel Paty.… - MorassoCa : @RobiVil Non so dove hai trovato il dato sui 3 addetti ma è desolante. Purtroppo però io come singolo cittadino non… -

Ultime Notizie dalla rete : Come trovato Come ho trovato la motivazione per fare sport e cosa ho capito iniziando a farlo Vanity Fair.it Trova una carta postamat e la usa per fare acquisti: 39enne denunciato a Pimentel

L'uomo ha utilizzato indebitamente la carta per effettuare degli acquisti in vari esercizi commerciali dei comuni di Cagliari e Pimentel per un totale di 1000 euro ...

Come diventare investitori migliori

Distinguere tra bisogni e desideri, impegnarsi per costruire un benessere duraturo, farsi domande sui prodotti e i servizi finanziari sono tre modi per avvicinarsi in modo corretto alla gestione dei p ...

L'uomo ha utilizzato indebitamente la carta per effettuare degli acquisti in vari esercizi commerciali dei comuni di Cagliari e Pimentel per un totale di 1000 euro ...Distinguere tra bisogni e desideri, impegnarsi per costruire un benessere duraturo, farsi domande sui prodotti e i servizi finanziari sono tre modi per avvicinarsi in modo corretto alla gestione dei p ...