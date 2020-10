Cliff Bleszinski potrebbe tornare a creare videogiochi ma ' con calma e a piccoli passi'

(Di martedì 20 ottobre 2020)ha condiviso maggiori dettagli sul crollo del suo studio, Boss Key Productions, e ha lasciato intendere che in futuroa far parte dell'industria del gaming.Lo studio Boss Key è stato chiuso nel 2018 dopo il fallimento del suo primo sparatutto multiplayer LawBreakers e del battle royale Radical Heights.ha dichiarato di voler raccontare tutta la storia nella sua prossima autobiografia, ma un suo recente post su Facebook ha offerto alcune informazioni a riguardo. PeryB, dover affrontare quella parte nel suo libro è stato piuttosto "duro, perché ho dovuto affrontare tutti gli errori che ho fatto in più di tre anni". Ciononostante l'ex sviluppatore di Gears of War ha dichiarato che scrivere di quel periodo ...

Eurogamer_it : #CliffBleszinski potrebbe tornare a fare giochi. -

Ultime Notizie dalla rete : Cliff Bleszinski

Cliff Bleszinski ha condiviso maggiori dettagli sul crollo del suo studio, Boss Key Productions, e ha lasciato intendere che in futuro potrebbe tornare a far parte dell'industria del gaming. Lo studio ...Sembra che le vecchie abitudini siano dure a morire, e questo vale anche per Cliff Bleszinski. Noto principalmente per il suo lavoro su Unreal e Gears of War, CliffyB aveva lasciato Epic Games per ...