Clamorosa rivelazione di Maria Teresa Ruta | “Preferivo uscisse Guenda”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 20 ottobre 2020) Sarebbe dovuta essere una notte di festa per les, con il doppio salvataggio di madre e figlia e l’eliminazione di Matilde Brandi, ma anche in questo casoè riuscita a combinare un mezzo disastro con Guenda. Infatti, dopo la lettura dell’esito del televoto che sanciva l’uscita di scena di Matilde dal Grande Fratello Vip 5, la conduttrice televisiva è andata da Andrea Zelletta e per consolarlo gli ha detto che avrebbe preferitoGuenda. Sì, è successo davvero, tra l’incredulità generale non solo di Guenda ma anche di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Il confronto a quattro nella notte sulle parole diI quattro si sono ritrovati a parlare in camera dopo la fine della puntata di ieri sera, in un ...