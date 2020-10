Ciclismo, cancellato il Giro E. Non riparte la corsa per bici elettriche parallela al Giro d’Italia (Di martedì 20 ottobre 2020) RCS Sport ha deciso di cancellare definitivamente il Giro E, ovvero la corsa riservata alle bici elettriche che si svolge parallelamente al Giro d’Italia. La kermesse, che non condivide la bolla della corsa Rosa, era stata bloccata in un primo tempo dopo alcune positività al Covid-19 riscontrate all’intero del nucleo di agenti della Polstrada di scorta alla manifestazione. Dopo un paio di giorni di stop era prevista la ripartenza ma, in seguito ad altri casi (si parla di un membro dello staff organizzativo e di un atleta), l’organizzazione ha deciso di annullare la manifestazione, la cui conclusione era prevista per domenica 25 ottobre a Milano. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) RCS Sport ha deciso di cancellare definitivamente ilE, ovvero lariservata alleche si svolgemente ald’Italia. La kermesse, che non condivide la bolla dellaRosa, era stata bloccata in un primo tempo dopo alcune positività al Covid-19 riscontrate all’intero del nucleo di agenti della Polstrada di scorta alla manifestazione. Dopo un paio di giorni di stop era prevista lanza ma, in seguito ad altri casi (si parla di un membro dello staff organizzativo e di un atleta), l’organizzazione ha deciso di annullare la manifestazione, la cui conclusione era prevista per domenica 25 ottobre a Milano. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI ...

Nulla da fare per le ultime tappe del Giro E, gara a tappe riservata alle biciclette assistite "parallela" al Giro d'Italia. Rcs Sport ha deciso di cancellare definitivamente la manifestazione, in seg ...

