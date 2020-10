Ciao Vladimir | sono Bill Desecretati i colloqui Putin Clinton | da Milosevic al Kursk

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il sottomarino, la seconda guerra in Cecenia e quella in Jugoslavia. Prima ancora, la politica di Boris Yeltsin, poi i desideri funesti e letali di Osama Bin Laden. Infine il sistema politico di Mosca e le sanzioni Usa. Le parole che il presidente russoe l’ex presidente degli Stati Unitisiscambiati negli incontri a porta chiusa, o da un cavo all’altro dei loro telefoni dal 1999 al 2001, ora nonpiù segrete. LaDigital Library ha cominciato a declassificare una per una trascrizioni di telefonate, conversazioni private, chiacchiere geopolitiche scambiate durante gli incontri dei vertici. Le oltre duecento pagine, - dove si legge ancora il timbro secret, segreto, alone di un passato ...